Miércoles con cielo parcialmente nublado y calor en Villa Carlos Paz

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este miércoles en Villa Carlos Paz condiciones de tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y un marcado ambiente cálido durante gran parte de la jornada.

De acuerdo al pronóstico oficial, la temperatura mínima se ubicará alrededor de los 17 °C, mientras que la máxima alcanzará valores cercanos a los 31 °C, especialmente en horas de la tarde. No se esperan lluvias en la región.

En cuanto a los vientos, se registrarían brisas leves a moderadas del sector norte, favoreciendo la continuidad del calor. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas templadas y cielo con nubosidad variable.