Miércoles con cielo parcialmente nublado y calor en Villa Carlos Paz

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con nubosidad parcial, ambiente cálido y sin probabilidad de precipitaciones.

Redacción Vïa Carlos Paz

21 de enero de 2026,

Algo nublado en Carlos Paz\u002E

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este miércoles en Villa Carlos Paz condiciones de tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y un marcado ambiente cálido durante gran parte de la jornada.

De acuerdo al pronóstico oficial, la temperatura mínima se ubicará alrededor de los 17 °C, mientras que la máxima alcanzará valores cercanos a los 31 °C, especialmente en horas de la tarde. No se esperan lluvias en la región.

En cuanto a los vientos, se registrarían brisas leves a moderadas del sector norte, favoreciendo la continuidad del calor. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas templadas y cielo con nubosidad variable.

