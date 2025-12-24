Mesa adentro o mesa afuera: Nochebuena con alerta por tormentas en Villa Carlos Paz

El termómetro será el gran protagonista de la jornada en Villa Carlos Paz, con una temperatura máxima que escalará hasta los 32°C. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este calor intenso estará acompañado por una humedad que rondará el 81%, lo que generará una sensación térmica aún más elevada y un ambiente agobiante desde las primeras horas de la tarde.

Hacia la noche de Nochebuena, las condiciones tienden a desmejorar notablemente: existe una probabilidad de entre el 40% y 70% de tormentas aisladas, acompañadas por vientos leves del noreste con velocidades de entre 7 y 12 km/h. La mínima se ubicará en los 17°C, ofreciendo un leve respiro recién llegada la madrugada.

Ante este pronóstico, el SMN recomienda precaución para las celebraciones al aire libre debido a la posible actividad eléctrica y precipitaciones.