Campaña “Octubre Rosa”: acciones gratuitas de prevención del cáncer de mama en Villa Carlos Paz

Con el objetivo de promover la detección temprana y fortalecer los hábitos de cuidado, la Municipalidad de Villa Carlos Paz pone en marcha su programa de actividades por “Octubre Rosa”, el mes dedicado a la concientización y prevención del cáncer de mama.

A lo largo de todo octubre, el Hospital Municipal Gumersindo Sayago ofrecerá mamografías y controles gratuitos para personas mayores de 40 años residentes en la ciudad, buscando facilitar el acceso a estudios preventivos y resaltar la importancia del diagnóstico precoz, clave para salvar vidas.

Los turnos se otorgarán por orden de llegada en el nosocomio local, en los siguientes horarios:

Lunes: de 14 a 18 h

Martes: de 8:30 a 14:30 h

Miércoles: de 14 a 18 h

Jueves: de 14 a 18 h

Viernes: de 9 a 12:30 h

Desde la Secretaría de Salud Pública se alienta a todos los vecinos a sumarse a la campaña, remarcando que la prevención y los chequeos regulares son claves para reducir riesgos y salvar vidas.