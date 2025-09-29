Vía Carlos Paz

Campaña “Octubre Rosa”: acciones gratuitas de prevención del cáncer de mama en Villa Carlos Paz

Durante todo octubre, el Hospital Municipal Gumersindo Sayago realizará mamografías y controles sin costo para mayores de 40 años, en el marco de la campaña “Octubre Rosa”.

Redacción Vïa Carlos Paz

29 de septiembre de 2025,

Concientización sobre el cáncer de mama

Con el objetivo de promover la detección temprana y fortalecer los hábitos de cuidado, la Municipalidad de Villa Carlos Paz pone en marcha su programa de actividades por “Octubre Rosa”, el mes dedicado a la concientización y prevención del cáncer de mama.

A lo largo de todo octubre, el Hospital Municipal Gumersindo Sayago ofrecerá mamografías y controles gratuitos para personas mayores de 40 años residentes en la ciudad, buscando facilitar el acceso a estudios preventivos y resaltar la importancia del diagnóstico precoz, clave para salvar vidas.

Los turnos se otorgarán por orden de llegada en el nosocomio local, en los siguientes horarios:

  • Lunes: de 14 a 18 h
  • Martes: de 8:30 a 14:30 h
  • Miércoles: de 14 a 18 h
  • Jueves: de 14 a 18 h
  • Viernes: de 9 a 12:30 h

Desde la Secretaría de Salud Pública se alienta a todos los vecinos a sumarse a la campaña, remarcando que la prevención y los chequeos regulares son claves para reducir riesgos y salvar vidas.

