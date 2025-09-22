Megaoperativo antidrogas en los festejos de la Primavera: cinco detenidos y cientos de dosis incautadas

Durante el fin de semana, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevó adelante 186 procedimientos en el marco de los festejos masivos realizados en Villa Carlos Paz, San Roque y otros puntos de la provincia. La acción incluyó equipos operativos, personal de investigación y la división canina K-9 con el objetivo de frenar el narcomenudeo y desalentar el consumo de sustancias ilícitas en espacios públicos.

Como resultado de los controles se secuestraron 707 dosis de marihuana, 67 de cocaína, psicofármacos, troqueles de LSD, dinero en efectivo y otros elementos relacionados con la causa.

Respecto a los arrestos, la FPA informó que tres personas fueron detenidas por tenencia de drogas para su comercialización, una por resistencia a la autoridad y otra por venta agravada de estupefacientes, al ser detectada en plena transacción en la Fiesta de la Primavera en Villa Carlos Paz.

Por orden de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, los detenidos y las evidencias incautadas fueron llevados a sede judicial para continuar con el proceso.