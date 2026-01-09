Mayú Sumaj se prepara para vivir el Festival del Pan Casero

La localidad de Mayú Sumaj se alista para una nueva edición del Festival del Pan Casero, una propuesta que combina gastronomía regional, música folclórica y actividades recreativas, y que tendrá lugar durante dos jornadas consecutivas en pleno verano.

El evento se realizará el sábado 10 y domingo 11 de enero, desde las 19:00 horas, en un predio ubicado sobre la Ruta Provincial 14, uno de los principales accesos a la localidad. Durante ambas noches, vecinos y turistas podrán bailar, cantar y disfrutar de comidas típicas, con el pan casero como protagonista central de la celebración.

La grilla incluirá espectáculos folclóricos en vivo, propuestas gastronómicas tradicionales y un ambiente pensado para compartir en familia, consolidando al festival como uno de los encuentros más convocantes de la temporada estival en el sur del Valle de Punilla.

Las entradas se encuentran a la venta de manera anticipada, con acceso habilitado a través de los canales oficiales de la organización, mientras que desde el municipio invitan a la comunidad regional y a los visitantes a sumarse a esta fiesta que ya forma parte del calendario cultural de enero.