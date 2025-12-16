Mateada y reclamo de justicia por Samuel Tobares en Villa Parque Siquiman

Familiares, amigos y allegados de Samuel Tobares realizaron el lunes por la tarde una mateada en un sector de la Ruta 38, en Villa Parque Siquiman, como parte de las acciones para exigir el esclarecimiento del caso y mantener visible el pedido de justicia.

La investigación judicial por la muerte del joven, ocurrida el 23 de noviembre, continúa en trámite y mantiene detenidos a dos efectivos de la Departamental Punilla, quienes se encuentran imputados por homicidio preterintencional. Ambos permanecen privados de su libertad por disposición de la Fiscalía de Segundo Turno de Villa Carlos Paz.

Desde el entorno familiar indicaron que la actividad tuvo un carácter pacífico y simbólico, con el objetivo de recordar a Samuel y acompañar el reclamo de verdad. La mateada se desarrolló en el mismo lugar donde el joven perdió la vida durante un control policial nocturno.

Esta acción se suma a otras manifestaciones públicas impulsadas por familiares y amigos, entre ellas una marcha realizada el pasado 6 de diciembre, que partió desde una parada de colectivo y finalizó frente a la comisaría local, con la participación de más de 300 personas.

La causa investiga las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de Samuel Tobares, luego de que se detectaran signos compatibles con una agresión física, y analiza si los uniformados incurrieron en un exceso en el uso de la fuerza durante el procedimiento.

Mientras avanza el proceso judicial, el círculo cercano al joven continúa promoviendo acciones públicas para acompañar el pedido de justicia y esclarecimiento del hecho.