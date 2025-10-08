Martes de sol y calor en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz vivirá este martes 8 de octubre una jornada típicamente primaveral, marcada por el cielo despejado, las temperaturas cálidas y la ausencia de precipitaciones, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana, la temperatura mínima se ubicó en torno a los 14°C, mientras que hacia la tarde se espera que el termómetro alcance una máxima de 28°C, acompañada por vientos leves del sector norte.

El organismo nacional no emitió alertas meteorológicas para la región, por lo que se prevé un día estable.

Hacia la noche, el cielo permanecerá mayormente despejado y la temperatura descenderá de manera gradual, manteniendo un ambiente templado y agradable