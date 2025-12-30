Martes con temperaturas elevadas en Villa Carlos Paz: se espera una máxima de 34 °C

Villa Carlos Paz amaneció este martes con ambiente caluroso y condiciones de tiempo estable, en una jornada que tendrá un marcado ascenso térmico con el correr de las horas.

Durante la mañana, se prevé nubosidad parcial y una temperatura mínima cercana a los 17 °C, con vientos suaves y buena visibilidad. Hacia la tarde, se espera el pico térmico de la jornada, cuando la temperatura pueda alcanzar los 34 °C, con sensación térmica aún mayor en algunos sectores.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitaciones será baja, por lo que no se esperan fenómenos meteorológicos significativos. Los vientos serán leves, predominando del sector norte y noreste.

Por la noche, se mantendrá el cielo algo nublado, con un descenso gradual de la temperatura, aunque el ambiente continuará templado, en la antesala del último día del año.