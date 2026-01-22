La temporada de verano en Capilla del Monte sigue sumando propuestas convocantes y este jueves 22 de enero tendrá como gran atractivo la presentación de Magui Olave en el renovado Balneario Municipal Calabalumba, con entrada libre y gratuita. La actividad forma parte del programa municipal “Veranízate”, que viene consolidándose como una de las principales ofertas culturales y recreativas del verano.

Magui Olave, con entrada libre y gratuita, en Capilla del Monte

Luego del multitudinario éxito protagonizado por Paquito Ocaño, el Rey de la Bailanta, la expectativa vuelve a ser alta para una jornada pensada para disfrutar en familia y con amigos. Desde las 17 horas, vecinos y turistas podrán participar de una clase masiva de Zumba, ideal para activar el cuerpo y compartir al aire libre, en un entorno natural único.

La música en vivo continuará con la actuación del artista local de cuarteto Cachu, preparando el clima para el cierre estelar a puro ritmo. La gran protagonista de la tarde será Magui Olave, una de las voces femeninas más destacadas del cuarteto cordobés, que llegará al escenario del balneario para hacer bailar y cantar al público con su carisma y energía.

Además, el cronograma continuará el fin de semana con el Festival del Humor en las Cinco Esquinas, que contará con la presencia de Doña Jovita y artistas invitados, completando una agenda pensada para disfrutar a pleno del verano en Capilla del Monte