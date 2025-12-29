Lunes nublado y con máxima cercana a los 30 °C: así estará el tiempo hoy en Villa Carlos Paz

El último lunes del año se vive en Villa Carlos Paz con cielo mayormente nublado y temperaturas en ascenso. El día se presenta con condiciones de tiempo estables y un progresivo aumento térmico hacia la tarde, en un marco de ambiente cálido.

Durante la mañana, se prevé nubosidad variable y marcas templadas que irán aumentando de manera gradual. Hacia la tarde se alcanzaría la temperatura máxima cercana a los 30 °C, con vientos leves a moderados predominando del sector norte.

Por la noche, continuará la presencia de nubes, con un descenso paulatino de la temperatura y sin probabilidad significativa de precipitaciones