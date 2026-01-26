Lunes inestable en Villa Carlos Paz: probabilidad de tormentas aisladas

El inicio de semana llega con inestabilidad en Villa Carlos Paz. Según el pronóstico, durante la mañana podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones estimada entre el 40% y el 70%, por lo que no se descartan chaparrones en distintos momentos del día.

Además, se prevén vientos del sector norte con velocidades de 7 a 12 km/h, mientras que la humedad rondaría el 76%, un dato que contribuiría a un ambiente pesado.

En cuanto a la temperatura, el reporte indica valores cercanos a los 22°C, en una jornada que se mantendría marcada por la inestabilidad y el tiempo cambiante.