Lunes de cielo despejado y calor en Villa Carlos Paz

El lunes 5 de enero se presenta en Villa Carlos Paz con condiciones de tiempo estable y cielo despejado durante gran parte del día, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada estará marcada por el ascenso térmico y un ambiente típicamente veraniego en la región.

Durante la madrugada, el cielo se mantuvo despejado, con una temperatura mínima cercana a los 14 °C y vientos suaves del sector noreste, entre 7 y 12 km/h. Hacia la mañana, continuará el buen tiempo, también con cielo despejado y un marcado aumento de la temperatura, que alcanzará los 22 °C, con vientos del norte entre 13 y 22 km/h.

Para la tarde, el SMN anticipa condiciones de algo nublado, con la temperatura máxima prevista en torno a los 31 °C. Los vientos se intensificarán del noreste, entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían ubicarse entre 51 y 59 km/h, aunque no se prevén precipitaciones.

Durante la noche, el cielo volverá a presentarse despejado, con una temperatura que descenderá hasta los 23 °C. Los vientos se mantendrán del sector noreste, con velocidades entre 23 y 31 km/h y ráfagas estimadas entre 42 y 50 km/h.