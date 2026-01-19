Vía Carlos Paz

Lunes con tiempo agradable en Villa Carlos Paz: se espera una máxima de 25°C

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un inicio de semana con nubosidad variable, vientos del noreste y baja probabilidad de precipitaciones.

Redacción Vïa Carlos Paz

19 de enero de 2026,

Lunes con tiempo agradable en Villa Carlos Paz: se espera una máxima de 25°C
Carlos Paz paisaje soleado.

Para este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para Villa Carlos Paz una jornada marcada por temperaturas moderadas. Se espera una mínima de 17°C y una máxima que se situará en torno a los 25°C, consolidando un ambiente templado durante gran parte del día.

El cielo se presentará con nubosidad variable, alternando momentos de sol con periodos parcialmente nublados. Según el organismo oficial, los vientos soplarán de forma leve a moderada, predominantemente desde el sector noreste, con ráfagas que podrían alcanzar los 31 km/h hacia el final de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN mantiene una probabilidad baja, por lo que no se esperan lluvias significativas en la ciudad.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS