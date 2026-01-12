Lunes caluroso y a pleno sol en Villa Carlos Paz

Para este lunes, Villa Carlos Paz registrará un marcado ascenso térmico. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la ciudad iniciará la jornada con una mínima de 18°C, mientras que el termómetro llegará hasta los 32°C durante la tarde.

El cielo se mantendrá despejado a algo nublado durante todo el día, con una humedad promedio del 36% y visibilidad óptima en todo el Valle de Punilla. No se prevén precipitaciones para el resto de la jornada.

Respecto al viento, se esperan brisas leves provenientes del sector noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h, rotando hacia el noreste al caer la noche.

Hacia el final del lunes, se espera que las condiciones de estabilidad se mantengan, con una leve disminución de la nubosidad y un ambiente cálido que persistirá durante las primeras horas del martes.