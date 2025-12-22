Vía Carlos Paz

Lunes bajo agua: rige una alerta naranja por tormentas en Villa Carlos Paz

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso especial para el Valle de Punilla ante la llegada de fenómenos severos. Se esperan ráfagas de viento, caída de granizo y abundantes precipitaciones que podrían superar los 150 mm.

Redacción Vïa Carlos Paz

22 de diciembre de 2025,

Costanera de Carlos Paz en un día nublado\u002E

La ciudad de Villa Carlos Paz atraviesa un inicio de semana marcado por la inestabilidad climática. Según el reporte actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la villa serrana se encuentra bajo alerta naranja, lo que advierte sobre la llegada de tormentas de variada intensidad.

La jornada comenzó con una temperatura mínima de 17°C y una humedad que roza el 94%, generando una sensación de pesadez en el ambiente. Se espera que, pese a la nubosidad, la máxima alcance los 26°C o 27°C en horas de la tarde, antes de que el frente de tormentas se intensifique.

Según el SMN, la alerta naranja advierte sobre tormentas intensas con abundante caída de agua, estimando acumulados de entre 80 y 150 mm. El fenómeno incluirá fuerte actividad eléctrica, granizo y ráfagas superiores a los 70 km/h, lo que obliga a extremar precauciones ante posibles crecidas repentinas en los ríos de la zona.

