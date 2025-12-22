Lunes bajo agua: rige una alerta naranja por tormentas en Villa Carlos Paz

La ciudad de Villa Carlos Paz atraviesa un inicio de semana marcado por la inestabilidad climática. Según el reporte actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la villa serrana se encuentra bajo alerta naranja, lo que advierte sobre la llegada de tormentas de variada intensidad.

La jornada comenzó con una temperatura mínima de 17°C y una humedad que roza el 94%, generando una sensación de pesadez en el ambiente. Se espera que, pese a la nubosidad, la máxima alcance los 26°C o 27°C en horas de la tarde, antes de que el frente de tormentas se intensifique.

Según el SMN, la alerta naranja advierte sobre tormentas intensas con abundante caída de agua, estimando acumulados de entre 80 y 150 mm. El fenómeno incluirá fuerte actividad eléctrica, granizo y ráfagas superiores a los 70 km/h, lo que obliga a extremar precauciones ante posibles crecidas repentinas en los ríos de la zona.