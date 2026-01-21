Los Premios Carlos 2026 ya tienen fecha confirmada

La cuenta regresiva para los Premios Carlos 2026 ha comenzado. El evento central de la temporada será el lunes 2 de febrero en el Hotel Eleton.

El despliegue iniciará a las 19 hs. con la alfombra roja, seguido por la ceremonia de premiación a las 20 hs. Este certamen es el galardón oficial de la ciudad de Villa Carlos Paz.

Esta edición estrena un nuevo reglamento de participación. Los espectáculos deben cumplir un mínimo de ocho funciones en enero, con al menos dos presentaciones semanales.

Además, es requisito que las obras se realicen en espacios con habilitación correspondiente dentro del ejido urbano para ser evaluadas por el jurado.

La Comisión Ejecutiva encargada de los fallos cuenta con los músicos Guillermo Gagliardi y Daniel Sosa, y los actores Javier Pérez, Damián Grassi, Matías Gramajo, Sandra Callejón y Susana Espeche.

Completan el cuerpo técnico los especialistas en danza y estética Silvina Domínguez, María Lourdes García, Diego Olmos, Lucía Berecibar, Nicolás Tobares, Florencia Villagra y María Rosalía Beni.

La organización está bajo la coordinación de Sonia Camps y el Director de Cultura, Fernando Barrera, reafirmando a la ciudad como el epicentro del teatro nacional.