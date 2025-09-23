La Municipalidad de Villa Carlos Paz lanzó un nuevo plan de pagos: 90 % de quita de intereses y facilidades de pago

El Municipio de Villa Carlos Paz lanzó un nuevo Plan de Pagos de Deudas Tributarias que ofrece importantes beneficios para los vecinos con tasas pendientes.

La iniciativa, que entrará en vigencia el 1° de octubre, permite acceder a una reducción del 90 % en intereses y a facilidades de pago en hasta 12 cuotas para quienes regularicen sus obligaciones antes del 31 de octubre.

El plan abarca diversos tributos municipales, entre ellos: Inmuebles, Automotor, Obras Privadas, Agua y Cloacas, Industria y Comercio, Cementerio, según lo establecido en la Ordenanza N° 7237.

Aquellos interesados pueden consultar los detalles y completar el trámite de manera online en www.villacarlospaz.gov.ar, dentro de la sección “Contribución Municipal”, donde se ofrecen varias alternativas de pago.