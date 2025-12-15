La Falda presentó su temporada de verano 2026 con una agenda cargada de figuras nacionales

La ciudad de La Falda dio inicio oficial a la Temporada de Verano 2026 este domingo con un evento realizado en el Teatro Edén, que incluyó espectáculos en vivo y la presentación de la nutrida grilla artística prevista para los próximos meses. El cierre estuvo a cargo del DJ Fer Palacio, que aportó el broche musical a la jornada inaugural.

Durante la apertura se confirmaron los principales artistas que pasarán por la ciudad este verano, con propuestas que abarcan distintos géneros musicales y espectáculos teatrales. Entre los anuncios más destacados se encuentra la presentación de Abel Pintos, quien actuará el jueves 12 de febrero a las 21:00 en el Auditorio Municipal. Las entradas para ese show ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Passline.

La programación musical incluye también a La Pepa Brizuela, LBC con Euge Quevedo, Fernando Bladys, Negro Videla, El Toro Quevedo, Jean Carlos, Ángel Martín, Skay y Los Fakires, Baglietto–Vitale, Sabroso, Victoria Alfonsina, Cuarteto Sabor y Banda XXI, entre otros artistas que formarán parte de la temporada.

Desde la organización indicaron que próximamente se informará la modalidad de venta de entradas y los detalles específicos de cada uno de los espectáculos.

Además de los shows pagos, durante el verano se mantendrán los ciclos tradicionales con entrada gratuita, como La Falda Bajo las Estrellas y el certamen La Estrella Sos Vos, junto a diversas propuestas culturales y deportivas para vecinos y turistas.

En el plano teatral, el Teatro Edén volverá a ser uno de los ejes de la temporada, con una cartelera que ya tiene confirmadas las presentaciones de Gladys Florimonte, Cacho Buenaventura, Camilo Nicolás, Rodolfo Ranni y el ciclo Haciendo Lío Verano, consolidando al espacio como una referencia artística en el Valle de Punilla.

Toda la información actualizada sobre la grilla y las actividades del verano 2026 puede consultarse en el sitio oficial de turismo: www.turismolafalda.gob.ar.