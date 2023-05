La Falda: le robaron el auto de la puerta de su casa y persiguó a lo ladrones

Una vecina del barrio Bella Vista, en La Falda, sufrió ayer el robo de su auto mientras estaba estacionando en la puerta de su casa.

“Salí a guardar el auto, y ví como se lo llevaban. No lo dude y comencé a correr, mi vecino me vió y me subió a su auto. Los perseguimos un largo tramo pero se nos perdieron”, explicó la vecina afectada por el robo.

El hecho ocurrió apenas pasadas las 20:00 sobre calle Anibal Montes al 1400, minutos después de que la dueña del Fiat Punto -patente OUM 225- llegara al lugar con su madre.

“Fue muy rápido y no pude ver cuántos iban adentro. Sólo me salió perseguirlo, pero no pudimos hacer nada. La Policía me dijo que vienen de Córdoba, se bajan en cualquier lugar y roban”.