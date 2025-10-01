Vía Carlos Paz

La Falda lanzó la 27ª Fiesta Nacional del Alfajor con una propuesta renovada

El evento se realizará los días 10, 11 y 12 de octubre e incluirá shows musicales, stands temáticos y novedades gastronómicas.

1 de octubre de 2025

La Falda se prepara para vivir una nueva edición de su celebración más emblemática: la 27ª Fiesta Nacional del Alfajor y Productos Regionales, que tendrá lugar los próximos 10, 11 y 12 de octubre en la ciudad del Valle de Punilla.

Durante la presentación oficial las autoridades municipales señalaron que por primera vez el encuentro será solventado en su totalidad con aportes privados, a través de sponsors y de los stands de productores que formarán parte de la feria.

La edición 2025 incorporará además propuestas innovadoras, entre ellas los alfajores saludables, que se suman a los clásicos espacios de exposición y venta de productos regionales. También se adelantó que habrá otras novedades que se revelarán durante el desarrollo del evento.

En cuanto a la programación artística, la cartelera incluye a reconocidos artistas y agrupaciones como Los Herrera, El Embrujo, Miguel Ángel Cherutti, La Garetto, Grupo Cristal y Agapornis, quienes serán parte de un escenario que promete convocar a vecinos y turistas a lo largo de las tres jornadas.

