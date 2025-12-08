La Falda abrió la licitación para concesionar locales del Complejo 7 Cascadas

La Municipalidad de La Falda oficializó este viernes la apertura del llamado a licitación pública para la concesión de uso comercial de los locales y espacios ubicados en el Complejo Recreativo 7 Cascadas, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

El presupuesto oficial destinado a este proceso fue establecido en $91,3 millones, mientras que el costo de los pliegos varía entre los $100.000 y los $350.000, según el local o espacio a concesionar.

Los pliegos podrán ser retirados y las propuestas deberán ser presentadas mediante Mesa de Entradas en la sede administrativa municipal (A.C.A Nº 32) hasta las 9:00 del 17 de diciembre.

En tanto, la apertura de sobres tendrá lugar el mismo 17 de diciembre a las 10:00, en la Sala de Prensa Tito Pousa (Bv. Dante Alighieri S/N), donde se conocerán las ofertas de los interesados.