“No existieron maltratos. Yo tengo el apto psicofísico tanto en la Provincia como personal para poder tener este establecimiento. Seguramente habrá una investigación. Yo estoy acá, no me escapé y me voy a hacer cargo de lo que me tenga que hacer cargo y de lo que no, no. Soy inocente de lo que se me acusa y tengo pruebas de todo”, señaló a la prensa Belén Torres, directora del Jardín del Jardín Maternal “Luna Limón” de La Falda, acusada de maltrato infantil.

Cabe recordar, que el pasado lunes un grupo de padres presentaron una denuncia en la unidad judicial de la localidad serrana, acusando a Torres de agredir física y verbalmente a sus hijos. En la causa ya declararon 15 madres y padres y 3 ex - docentes del jardín maternal. Lo cierto, es que ante el escándalo que provocó la denuncia, la directora del establecimiento decidió realizar una reunión informativa, en la que además de cruzar palabras con algunos padres, habló con la prensa negando las acusaciones que pesan en su contra.

Según pudo conocerse, habría sido una auxiliar que trabaja en la institución quien alertó sobre la situación de maltrato a través de un grupo de Whatsapp del que participan madres y padres del jardín. Frente a esto, Torres dijo que iniciará acciones legales contra esta persona, por “utilizar información privada”.

“Hicimos la denuncia contra la persona que accedió a documentación interna y ahora, como todo se ha revolucionado, por los daños hacia mi persona y la exposición de mi hijo nos va a representar un abogado de la ciudad de Córdoba. Todo está en secreto de sumario y voy a tener la oportunidad de defenderme. Voy hacer acciones legales contra todas las personas que me están dañando con publicaciones de Facebook. Recibí amenazas de muerte”, explicó Torres.

Por su parte, luego de la reunión, los padres y madres que asistieron se mostraron indignación y disconformidad. “Muy cínico todo, nos vamos con mucha bronca. La verdad que es triste porque hay niños que han hablado, vecinos que han alertado sobre gritos y no aceptó nada, sólo que dejaba salita de tres en manos de un auxiliar y que le daba la comida fría porque no tenía donde calentarla. Sobre la denuncia de maltrato sólo dijo que cómo podía ser que las auxiliares hablen ahora”, contó la abuela de una nena de un año y medio que asistía al jardín.