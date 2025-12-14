La Cumbre será sede de una Expo Bonsái con entrada libre y gratuita

La localidad de La Cumbre se prepara para recibir una propuesta cultural y artística vinculada a la naturaleza con la realización de una Expo Bonsái, que tendrá lugar el lunes 16 de diciembre, con entrada libre y gratuita.

La actividad se desarrollará en la Sala Caraffa, ubicada en Tassano 55, y estará abierta al público en dos franjas horarias: de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00, permitiendo que vecinos y visitantes puedan recorrer la muestra durante la mañana (corrijo el typo del horario: 100:00 → 10:00).

La exposición contará con la exhibición de bonsáis, destacando el valor artístico y cultural de esta práctica milenaria que combina técnica, paciencia y respeto por la naturaleza. La propuesta está pensada para todo público, tanto para quienes ya conocen el arte del bonsái como para quienes se acercan por primera vez.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca promover el contacto con el arte y la naturaleza, además de sumar una nueva alternativa cultural a la agenda de actividades del Valle de Punilla durante el mes de diciembre.