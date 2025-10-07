Vía Carlos Paz

La Cumbre se prepara para su primera AstroFest: dos noches para descubrir el universo

Con actividades gratuitas, observaciones, charlas y proyecciones 3D, la localidad serrana invita a disfrutar de un fin de semana dedicado a la astronomía y la contemplación del cielo.

Redacción Vïa Carlos Paz

7 de octubre de 2025,

La Cumbre se alista para una experiencia única bajo las estrellas: este fin de semana se realizará la primera edición de la AstroFest, un evento astronómico que promete cautivar tanto a curiosos como a aficionados del cosmos.

La cita será este viernes 10 y sábado 11 de octubre, desde las 19 horas, en diferentes puntos del centro de la localidad. Las actividades se concentrarán en el Pasaje Tassano (entre Belgrano y López y Planes) y en la esquina de Avenida Caraffa y Belgrano, donde se instalarán telescopios y espacios interactivos.

Durante las dos jornadas, los visitantes podrán disfrutar de observaciones astronómicas, charlas educativas, astrofotografía y un Microcine 3D con proyecciones del universo captadas por los telescopios James Webb y Hubble, a cargo del equipo de AstroRolling.

Cronograma de actividades

Viernes 10

  • 19:00: Sunset astronómico – Observación de Mercurio, Marte y el Sol.
  • 20:30: Charla “La historia más grande del Universo”, a cargo del astrónomo Carlos Bomancini.
  • 21:15: El cielo que vemos hoy.
  • 22:00: Charla sobre agujeros negros.
  • 22:45: Observación de Saturno, constelaciones y objetos de cielo profundo.
  • 23:30: Astrojuegos interactivos.
  • 00:00: Taller de astrofotografía y observación lunar con telescopios.

Sábado 11

  • 19:00: Nuevo Sunset astronómico.
  • 20:30: Charla “La contaminación lumínica en la provincia de Córdoba”.
  • 21:15: Espacio de astrojuegos.
  • 22:00: Observación y reconocimiento de nebulosas, cúmulos estelares y planetas.
  • 22:45: Introducción al astroturismo, por Pablo Sgubini.
  • 23:15: Charla sobre dinámica no lineal y asteroides.
  • 00:00: Nueva sesión de observación lunar con telescopios.
