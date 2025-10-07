La Cumbre se prepara para su primera AstroFest: dos noches para descubrir el universo

La Cumbre se alista para una experiencia única bajo las estrellas: este fin de semana se realizará la primera edición de la AstroFest, un evento astronómico que promete cautivar tanto a curiosos como a aficionados del cosmos.
La cita será este viernes 10 y sábado 11 de octubre, desde las 19 horas, en diferentes puntos del centro de la localidad. Las actividades se concentrarán en el Pasaje Tassano (entre Belgrano y López y Planes) y en la esquina de Avenida Caraffa y Belgrano, donde se instalarán telescopios y espacios interactivos.
Durante las dos jornadas, los visitantes podrán disfrutar de observaciones astronómicas, charlas educativas, astrofotografía y un Microcine 3D con proyecciones del universo captadas por los telescopios James Webb y Hubble, a cargo del equipo de AstroRolling.
Cronograma de actividades
Viernes 10
- 19:00: Sunset astronómico – Observación de Mercurio, Marte y el Sol.
- 20:30: Charla “La historia más grande del Universo”, a cargo del astrónomo Carlos Bomancini.
- 21:15: El cielo que vemos hoy.
- 22:00: Charla sobre agujeros negros.
- 22:45: Observación de Saturno, constelaciones y objetos de cielo profundo.
- 23:30: Astrojuegos interactivos.
- 00:00: Taller de astrofotografía y observación lunar con telescopios.
Sábado 11
- 19:00: Nuevo Sunset astronómico.
- 20:30: Charla “La contaminación lumínica en la provincia de Córdoba”.
- 21:15: Espacio de astrojuegos.
- 22:00: Observación y reconocimiento de nebulosas, cúmulos estelares y planetas.
- 22:45: Introducción al astroturismo, por Pablo Sgubini.
- 23:15: Charla sobre dinámica no lineal y asteroides.
- 00:00: Nueva sesión de observación lunar con telescopios.