Vía Carlos Paz

La Cumbre Rock: música en vivo, foodtrucks y entrada libre este domingo

El Predio del Hotel Palace será escenario de una nueva jornada de rock con bandas en vivo, DJs y propuestas gastronómicas.

Redacción Vïa Carlos Paz

10 de enero de 2026,

Hotel Palace La Cumbre

Este domingo 11 de enero, desde las 15 horas, se llevará a cabo La Cumbre Rock, un festival que reunirá a bandas de rock, DJ sets, foodtrucks y stands en el Predio del Hotel Palace, en la localidad de La Cumbre.

La propuesta, con entrada libre y gratuita, se extenderá hasta las 23:30 horas y forma parte de la agenda cultural y turística de verano en el Valle de Punilla, ofreciendo una alternativa al aire libre para vecinos y visitantes.

El evento invita a disfrutar de una tarde y noche de música, gastronomía y entretenimiento, en uno de los espacios más tradicionales de la ciudad, con una programación pensada para todo público.

