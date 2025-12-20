La Cumbre inaugura la XXVIII Exposición de Pesebres en la Sala Caraffa

En el marco de las celebraciones por las vísperas de las fiestas, la localidad de La Cumbre dejará inaugurada este sábado 20 de diciembre la XXVIII Exposición de Pesebres. El evento central tendrá lugar a partir de las 18:00 en las instalaciones de la Sala Caraffa, ubicada en Pasaje Tassano 55.

Esta muestra, que cumple su edición número 28, se ha consolidado como uno de los atractivos culturales y religiosos más importantes de la temporada en el Valle de Punilla. La exposición reúne diversos trabajos que representan la escena de la natividad, destacando la creatividad y el valor artesanal de los participantes.

Recepción y apertura

El proceso de armado comenzó este viernes 19 de diciembre, jornada en la que se realizó la recepción de los pesebres en la misma Sala Caraffa, en los horarios de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00.

Desde la organización invitan a toda la comunidad y a los visitantes que recorren la región a participar de la inauguración oficial. La entrada para disfrutar de esta propuesta artística y tradicional es libre y gratuita para todo el público.