La costa del río San Antonio: un refugio de naturaleza y aire puro en el corazón de Carlos Paz

Villa Carlos Paz no es solo el epicentro del entretenimiento; es también poseedora de una magia natural que encuentra su máxima expresión en la costa del río San Antonio.

Crecida del río San Antonio, Carlos Paz, Córdoba. (La Voz)

Río El Fantasio, Carlos Paz

Este curso de agua, que atraviesa la ciudad con su cauce de agua cristalina, ofrece kilómetros de recorrido donde el verde de la vegetación autóctona y el sonido de las piedras se fusionan para crear un ambiente de absoluta tranquilidad.

Caminar por la orilla del río permite descubrir espacios donde la naturaleza se mantiene vibrante. El contraste entre las formaciones rocosas y las arboledas genera postales únicas, ideales para quienes eligen transitar estos senderos en busca de una pausa frente al ritmo cotidiano.

La preservación de esta costa de río y sus espacios naturales -por parte del Municipio local- ha permitido que la costa siga siendo un punto de encuentro para observar la flora y fauna local, manteniendo intacta esa esencia serrana que define su identidad.

Villa Carlos Paz lidera la ocupación turística en Córdoba durante la primera quincena de enero

Villa Carlos Paz lidera la ocupación turística en Córdoba durante la primera quincena de enero

Ya sea para una caminata tranquila al atardecer o para contemplar el reflejo de las sierras sobre el espejo de agua, el río San Antonio ofrece una experiencia sensorial completa.

Sus recodos y playas naturales se presentan como el escenario perfecto para disfrutar de la frescura del entorno, reafirmando que la naturaleza de Carlos Paz es, sin duda, uno de sus atractivos más potentes y genuinos para el disfrute de toda la familia.

Villa Carlos Paz lidera la ocupación turística en Córdoba durante la primera quincena de enero