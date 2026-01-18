Vía Carlos Paz

La Avicultura se despide con una noche a puro cuarteto

El tradicional festival vivirá su jornada de cierre este jueves 22 de enero, con la presentación estelar de Euge Quevedo, en una noche que promete música, baile y un gran marco de público.

Redacción Vïa Carlos Paz

18 de enero de 2026,

El emotivo discurso de Euge Quevedo y el mensaje de agradecimiento a Kesito Pavón.

El Festival de la Avicultura llegará a su fin este jueves 22 de enero con una propuesta artística que marcará el cierre de esta nueva edición.

La última noche tendrá como gran atractivo la actuación de Euge Quevedo, una de las voces femeninas más convocantes del cuarteto actual.

Tras varias jornadas en las que se combinaron música en vivo, tradición, gastronomía típica y la participación de artistas locales y regionales, el festival se prepara para bajar el telón con un espectáculo central que apunta a reunir a vecinos y visitantes en un clima festivo.

Entradas y valores para la noche de cierre (jueves 22 de enero):

  • Entrada General: desde aproximadamente $15.000.

💳 Las entradas ya se pueden adquirir online en Edén Entradas (edenentradas.ar), con opciones de pagos en cuotas sin interés según la tarjeta y medio de pago.

📍 Puntos de venta: además de la venta online, suele haber boleterías habilitadas en la localidad y también se informan puntos de venta físicos a través de las redes oficiales del festival.

