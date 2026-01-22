Jueves de sol y mucho calor en Villa Carlos Paz

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, para este jueves se prevén condiciones estables en Villa Carlos Paz con cielo mayormente despejado. El reporte oficial confirma que no existen probabilidades de precipitaciones ni alertas vigentes para la región del Valle de Punilla.

La temperatura mínima se ubicará en los 20°C durante las primeras horas del día, mientras que la máxima ascenderá hasta los 29°C por la tarde. El viento predominará del sector norte, manteniendo el ingreso de aire cálido en toda la zona urbana.

Para el cierre de la jornada, se espera que el cielo continúe sin nubes y el registro térmico descienda gradualmente hasta los 23°C.