Vía Carlos Paz

Jueves de Navidad en Villa Carlos Paz: máxima de 29°C y cielo parcialmente nublado

Tras una Nochebuena marcada por el calor y alertas meteorológicas, el 25 de diciembre trae condiciones un poco más frescas. El pronóstico anticipa una jornada con nubosidad variable y probabilidad de precipitaciones aisladas.

Redacción Vïa Carlos Paz

25 de diciembre de 2025,

Costanera del lago San Roque. Carlos Paz.

Para este jueves de Navidad, el Servicio Meteorológico Nacional prevé un cambio en las condiciones climáticas en Villa Carlos Paz. Se espera una temperatura mínima de 18°C y una máxima que rondará los 29°C, lo que representa un alivio frente a las marcas térmicas de los días previos que superaron los 32°C.

Las condiciones meteorológicas para la primera mitad del día indican un cielo parcialmente nublado. No obstante, el reporte oficial anticipa que la inestabilidad se incrementará a partir de la tarde, con una probabilidad de chaparrones y lluvias aisladas que oscila entre el 10% y el 40%. Debido a que la humedad permanecerá elevada, se prevé una persistente sensación de pesadez ambiental aun con la disminución de la temperatura máxima.

En cuanto al viento, se prevén ráfagas leves provenientes principalmente del sector sudeste, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

