Jornada fría y nublada en Villa Carlos Paz

Este jueves 7 de agosto, la ciudad vivirá una jornada plenamente invernal, con cielo cubierto durante la mayor parte del día y temperaturas que se mantuvieron bajas desde la mañana hasta la noche.

La mínima registrada fue de 4°C en las primeras horas del día, mientras que el cielo se presentó mayormente nublado. Con el correr de la mañana, el termómetro ascendió levemente, aunque el ambiente continuó frío y sin presencia de sol.

Hacia el mediodía y durante la tarde, la nubosidad persistirá, con una temperatura máxima que rondó los 13°C, sin mayores variaciones.

Recién hacia el anochecer comenzarán a observarse algunas aperturas parciales en el cielo, aunque el descenso térmico fue marcado: ya pasadas las 20 horas, la temperatura rondará los 6°C.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, no se registrarán precipitaciones y los vientos se mantendrán leves del sector sur.