Vía Carlos Paz

Jornada fría y gris en Villa Carlos Paz: la máxima apenas alcanzará los 10 °C

El clima se mantiene estable pero muy frío, con cielo cubierto durante todo el día y sin probabilidad de lluvias.

Redacción Vïa Carlos Paz

4 de septiembre de 2025,

Reloj Cucú de Villa Carlos Paz, en una jornada nublada.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este jueves 4 de septiembre en Villa Carlos paz una jornada invernal en pleno septiembre, con nubes persistentes y temperaturas bajas.

Desde la madrugada, la nubosidad cubrió por completo la ciudad y las temperaturas se mantuvieron en valores bajos.

Según los datos brindados por el SMN, la mínima rondó los 5 °C y la máxima apenas alcanzará los 10 °C. El día continuará nublado, sin chances de sol, lo que refuerza la sensación de un clima gris y fresco.

