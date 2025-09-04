Jornada fría y gris en Villa Carlos Paz: la máxima apenas alcanzará los 10 °C

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este jueves 4 de septiembre en Villa Carlos paz una jornada invernal en pleno septiembre, con nubes persistentes y temperaturas bajas.

Desde la madrugada, la nubosidad cubrió por completo la ciudad y las temperaturas se mantuvieron en valores bajos.

Según los datos brindados por el SMN, la mínima rondó los 5 °C y la máxima apenas alcanzará los 10 °C. El día continuará nublado, sin chances de sol, lo que refuerza la sensación de un clima gris y fresco.