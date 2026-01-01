Jazmín Dariana es la primera bebé carlospacense nacida en 2026

La mañana de este jueves 1 de enero trajo la primera gran noticia para Villa Carlos Paz con el nacimiento de Jazmín Dariana. La pequeña llegó al mundo en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago, convirtiéndose oficialmente en la primera bebé de la ciudad en este 2026.

El proceso comenzó en las primeras horas del día, cuando Dayana Medina y Miguel Benavidez arribaron al nosocomio durante la madrugada. Tras un trabajo de parto que evolucionó de manera óptima, el nacimiento se produjo finalmente a las 10:47 hs. La beba registró un peso de 2,720 kg y nació tras 39 semanas de gestación.

La llegada de Jazmín es motivo de gran alegría en su hogar del barrio Miguel Muñoz, donde es esperada por sus dos hermanos mayores, Valentino de 15 años y Mauricio de 5.

El nacimiento fue asistido con éxito por el equipo de salud de guardia, integrado por la obstetra Yanina Resumi, el médico generalista Iván Costantino y las enfermeras Silvia Luna y Samanta Amante, quienes destacaron la evolución favorable de la mamá y la recién nacida.