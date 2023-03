Inédito: concejales de Carlos Paz presentaron proyectos como si fueran JxC sin autorización del partido

Frente a la campaña por la intendencia de Villa Carlos Paz, un grupo de concejales intentó realizar una maniobra política que terminó mal. Los ediles Gustavo Molina (Capaz), Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta) y Jorge Lassaga se presentaron como un interbloque de Juntos por el Cambio, pero desde el partido negaron que tuvieran el aval.

Lo cierto, es en la sesión que tuvo lugar ayer en el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz, se vivió un verdadero escándalo. Ocurrió que este supuesto “interbloque” presentó 3 proyectos sin contar con una representación legal válida, atentando fuertemente contra la institucionalidad.

Frente a esta falta grave, la presidenta del Concejo de Representantes, Soledad Zacarías debió retirar los puntos presentados para ser tratados en la sesión. “Para que puedan conformar un interbloque, necesitan el aval de los partidos y fuerzas políticas que conforman la alianza y no tienen. Ellos se autodenominaron y quisieron imponer una representación que no tienen. Han presentado tres proyectos que yo no puedo incorporar al temario del día porque llevan una firma de un interbloque inexistente”, explicó la autoridad máxima del concejo carlospacense.

A esto se suma, que en la mañana de ayer, la presidenta del PRO en Carlos Paz Noe García Roñoni, había salido a aclarar que estos concejales no cuentan con el apoyo del partido y aclaró que se encuentran trabajando para generar un candidato propio.