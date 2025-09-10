Vía Carlos Paz

Imputan a Jorge Saieg, su esposa y dos hijos por presunta usura y asociación ilícita en Carlos Paz

La causa se originó en la denuncia del comerciante Ariel Tondo, quien asegura haber sido víctima de maniobras usurarias durante varios años.

El fiscal de Segundo Turno de Villa Carlos Paz, Ricardo Mazzuchi, imputó por los delitos de asociación ilícita y usura a Jorge Saieg, su esposa Teresita Beatriz Romero y a dos de sus hijos, Leila y Gustavo, en el marco de una investigación iniciada a raíz de la denuncia del comerciante Ariel Tondo.

Según consta en la presentación judicial, Tondo —joyero de larga trayectoria en la ciudad y actualmente propietario de un restaurante en una galería céntrica— sostuvo que fue víctima de préstamos con intereses desproporcionados, presiones y apropiación de bienes a precios inferiores al mercado, en un esquema que se habría extendido durante años.

En su relato, el empresario señaló a Saieg como el principal impulsor de la operatoria y describió un sistema de “mecánica usuraria y coactiva”, con uso de documentación firmada en blanco, cobros diarios y refinanciaciones sucesivas.

Tras allanamientos en domicilios de Villa Carlos Paz y de la ciudad de Córdoba, el Ministerio Público secuestró documentación clave para la pesquisa y avanzó con las imputaciones. La investigación apunta a determinar si existieron préstamos en dólares con tasas exorbitantes, garantías obtenidas bajo presión y conversión de deudas en entregas de inmuebles y vehículos a valores muy bajos.

A través de su abogado, Pedro Despouy Santoro, Tondo precisó que las maniobras denunciadas se habrían desarrollado entre 2016 y 2025, generándole pérdidas millonarias en dólares. La causa sigue en curso y las imputaciones permitirán al fiscal profundizar en la recolección de pruebas.

