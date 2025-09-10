Imputan a Jorge Saieg, su esposa y dos hijos por presunta usura y asociación ilícita en Carlos Paz

El fiscal de Segundo Turno de Villa Carlos Paz, Ricardo Mazzuchi, imputó por los delitos de asociación ilícita y usura a Jorge Saieg, su esposa Teresita Beatriz Romero y a dos de sus hijos, Leila y Gustavo, en el marco de una investigación iniciada a raíz de la denuncia del comerciante Ariel Tondo.

Según consta en la presentación judicial, Tondo —joyero de larga trayectoria en la ciudad y actualmente propietario de un restaurante en una galería céntrica— sostuvo que fue víctima de préstamos con intereses desproporcionados, presiones y apropiación de bienes a precios inferiores al mercado, en un esquema que se habría extendido durante años.

En su relato, el empresario señaló a Saieg como el principal impulsor de la operatoria y describió un sistema de “mecánica usuraria y coactiva”, con uso de documentación firmada en blanco, cobros diarios y refinanciaciones sucesivas.

Tras allanamientos en domicilios de Villa Carlos Paz y de la ciudad de Córdoba, el Ministerio Público secuestró documentación clave para la pesquisa y avanzó con las imputaciones. La investigación apunta a determinar si existieron préstamos en dólares con tasas exorbitantes, garantías obtenidas bajo presión y conversión de deudas en entregas de inmuebles y vehículos a valores muy bajos.

A través de su abogado, Pedro Despouy Santoro, Tondo precisó que las maniobras denunciadas se habrían desarrollado entre 2016 y 2025, generándole pérdidas millonarias en dólares. La causa sigue en curso y las imputaciones permitirán al fiscal profundizar en la recolección de pruebas.