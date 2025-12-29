Impactante triple choque con vuelco en Villa Carlos Paz

Una colisión múltiple que involucró a un colectivo y dos autos particulares transformó el cierre del domingo en una escena de caos en la zona del distrito este de Villa Carlos Paz. El siniestro, que tuvo lugar cerca de la medianoche, derivó en una secuencia de impactos que dejó a uno de los rodados con las ruedas hacia arriba en plena calzada, generando una gran conmoción entre los turistas y vecinos que circulaban por el sector.

El impacto tuvo lugar en el cruce de Avenida San Martín y calle Lincoln. El estruendo y la posición final del vehículo alertaron de inmediato a los servicios de emergencia que, al llegar al lugar, constataron que, pese a la magnitud del golpe, ninguno de los involucrados presentaba lesiones.

El operativo de seguridad, compuesto por efectivos de la Policía de Córdoba y agentes de Tránsito, se extendió durante la madrugada para desviar el flujo vehicular y permitir la remoción de los rodados. Actualmente, las autoridades investigan las causas que provocaron el accidente.