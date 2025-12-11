Huerta Grande: un operario falleció tras ser aplastado por placas de vidrio en una colonia de vacaciones

Un joven trabajador de 22 años perdió la vida este miércoles tras sufrir un grave accidente laboral en una colonia de vacaciones de Huerta Grande, en el Valle de Punilla. El siniestro tuvo lugar en las instalaciones de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, donde se llevaba adelante la instalación de una cancha de pádel.

De acuerdo con las primeras informaciones, el joven manipulaba un cargamento de placas de vidrio templado (blindex) cuando varias de ellas, de aproximadamente 200 kilos cada una, cayeron sobre su cuerpo durante la maniobra de descarga del camión. El impacto provocó lesiones fatales, incluida la pérdida de masa encefálica, y derivó en su fallecimiento en el lugar.

La víctima fue identificada como Joaquín Alexander Ryser, oriundo de la provincia de Misiones, quien había arribado horas antes a la región para realizar el trabajo junto a un compañero. Ryser formaba parte de la empresa familiar Blue Court, dedicada al montaje de canchas deportivas, y era quien conducía el camión con los materiales.

En el mismo episodio resultó lesionado un hombre de 51 años, empleado del predio recreativo, quien colaboraba con la descarga. Presentaría graves lesiones en la columna y posibles fracturas vertebrales, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital de La Falda para su atención.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Cosquín, que trabaja para reconstruir la mecánica del hecho y determinar eventuales responsabilidades.