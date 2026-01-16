Huerta Grande: Folklore y fiesta callejera con una gran peña en el centro

La localidad de Huerta Grande invita a disfrutar de una noche a puro folklore y cultura popular con la llegada de la segunda edición de la Fiesta de la Peña Callejera. El encuentro tendrá lugar este viernes 16 de enero por la noche en la céntrica esquina de Av. San Martín y Entre Ríos.

El escenario principal contará con las actuaciones destacadas de Ricardo Jesús, Herencias del Alma y el Dúo Huaucke, quienes brindarán un repertorio pensado para el baile y el encuentro familiar en pleno corazón del pueblo.

Además de la propuesta musical, los asistentes podrán disfrutar de un sector de foodtrucks y servicios gastronómicos con diversas opciones para completar la velada.