Huerta Grande: el Planetario Móvil 360° presenta funciones inmersivas para toda la familia

El Planetario Móvil 360° desembarcará este lunes 8 de diciembre en Huerta Grande con una serie de funciones inmersivas destinadas a niños, jóvenes y adultos. La actividad se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal (Hipólito Yrigoyen y Espora) y las entradas ya se encuentran a la venta con importantes descuentos.

La propuesta incluye tres experiencias temáticas:

Dinosaurios – Jurassic Dome: una travesía para “caminar entre los gigantes del pasado”.

Aventura Submarina: un recorrido por las profundidades oceánicas .

Misión Espacial: la posibilidad de convertirse en astronauta por un día.

Las funciones se realizarán cada 40 minutos, desde las 16:00 y hasta las 21:00, con cupos limitados y capacidad reducida para garantizar una experiencia adecuada.

La entrada general tiene un valor de $7.000, con 10% de descuento en compras anticipadas y posibilidad de abonar en 3 cuotas sin interés. Además, la segunda función tendrá un beneficio del 50% OFF.

Desde la organización detallaron que los menores de 3 años y las personas con CUD únicamente deberán abonar $2.500, correspondiente al seguro.

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través del sitio:👉 https://estrellareservas.com/1660