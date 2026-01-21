Hallazgo fatal en La Falda: encuentran a un hombre sin vida dentro de un auto

La Policía de La Falda trabaja en el esclarecimiento de un hecho ocurrido el martes por la tarde en el barrio Río Grande. Un hombre de unos 60 años fue hallado sin vida en el asiento trasero de un Volkswagen Gol.

El vehículo se encontraba estacionado sobre la calle José Hernández. Tras un aviso a la Guardia Local, los efectivos llegaron al lugar y confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales.

Inmediatamente, se montó un operativo para resguardar el lugar y permitir el trabajo de los peritos. La zona quedó bajo custodia policial para preservar cualquier rastro que ayude a la investigación.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, a cargo de Paula Kelm. Por el momento, la causa fue caratulada como muerte de etiología dudosa, a la espera de los resultados de la autopsia.