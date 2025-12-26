Hallan a un hombre sin vida dentro de un complejo turístico en Estancia Vieja

Una investigación judicial se puso en marcha tras el hallazgo de un hombre fallecido en la localidad de Estancia Vieja. El cuerpo fue localizado en el interior de una propiedad perteneciente a un reconocido complejo turístico de la zona, lo que generó una inmediata movilización policial.

La víctima fue identificada oficialmente como Miguel Ángel Caniggia. Según los primeros reportes, el descubrimiento lo realizó un empleado del complejo, quien al percatarse de que el hombre no presentaba signos vitales, dio aviso urgente a las autoridades correspondientes.

El caso quedó bajo la órbita de la fiscal del Tercer Turno de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, quien dispuso las medidas de rigor para preservar la escena.

Actualmente, la Justicia se encuentra a la espera de los resultados de la autopsia para determinar si el deceso se produjo por causas naturales o si existen elementos que obliguen a profundizar la investigación bajo otra hipótesis.