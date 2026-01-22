Grave accidente en la madrugada de Carlos Paz: dos jóvenes heridos tras chocar en la costanera

Un fuerte siniestro vial tuvo lugar durante las últimas horas en la zona de la costanera de Villa Carlos Paz, dejando como saldo a dos personas con heridas de diversa consideración. El episodio ocurrió aproximadamente a las 2:00 de la mañana, en la intersección de la Avenida Illía y la calle Lincoln.

El choque involucró a un automóvil Volkswagen Passat, conducido por un hombre de 30 años, y a una motocicleta Yamaha YBR 125cc en la que se desplazaban un joven de 25 años y una mujer de la misma edad. Por causas que la justicia intenta establecer, ambos vehículos colisionaron en una de las esquinas más transitadas del barrio Villa Domínguez.

Como consecuencia del impacto, los ocupantes del rodado menor sufrieron politraumatismos tras caer sobre el asfalto. En el lugar trabajó de inmediato el servicio de emergencias médicas, que brindó las primeras curaciones y procedió al traslado de ambos jóvenes hacia el Hospital Municipal Gumersindo Sayago.

Por el momento, las autoridades mantienen bajo investigación la mecánica del accidente para determinar responsabilidades, mientras se aguarda por la evolución del estado de salud de los damnificados en el nosocomio local.