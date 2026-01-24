“Giardino Criollo” llega a Plaza San Martín con música en vivo y entrada gratuita

La localidad se prepara para vivir una nueva propuesta cultural al aire libre con una noche de música en vivo en la Plaza San Martín, donde se presentará Giardino Criollo este sábado 24 de enero, desde las 21:00 horas, con entrada libre y gratuita.

El evento contará además con la participación de Nelson Oliva, Rumbos y Tierra Adentro, conformando una grilla que promete un espectáculo con identidad local, tradición y talento sobre el escenario.

La propuesta invita a vecinos y turistas a compartir un encuentro en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, con una actividad pensada para disfrutar en familia y con amigos, en el marco de la agenda cultural de verano.