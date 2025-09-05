Frío persistente y nubes: así será el clima hoy en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz amaneció este viernes 5 de septiembre de 2025 con un clima típicamente invernal, pese a que la primavera ya se asoma en el calendario. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día se presenta con cielo mayormente nublado, ambiente frío y escasa amplitud térmica.

La mínima registrada fue de 5°, mientras que la máxima apenas alcanzará los 14°, en una jornada que mantendrá la sensación de frío a lo largo del día. El viento se presentará leve a moderado del sector sur, reforzando la frescura en las primeras horas de la mañana.

El cielo permanecerá cubierto en gran parte del día, sin probabilidad de lluvias, lo que anticipa un viernes gris pero estable.