Un rescate atípico movilizó al Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR) durante la noche del martes en el embudo del Lago San Roque. Un gato cachorro cayó accidentalmente en las inmediaciones del vertedero, quedando atrapado en una zona de extremo peligro.

El incidente se reportó cerca de las 21:30 horas, cuando una familia alertó a las autoridades. Debido a la pronunciada inclinación de la estructura del dique, el felino quedó varado en una pequeña saliente, sin posibilidad de escapar por sus propios medios.

Final feliz en el Lago San Roque tras el rescate de un gatito en el vertedero. Gentileza Diario de Carlos Paz

Ante la dificultad de acceso terrestre, los efectivos de la Policía de Córdoba diseñaron una estrategia de abordaje por agua. El equipo se aproximó al punto crítico utilizando una embarcación oficial, navegando hasta el sector donde se encontraba el animal.

Tras maniobras de precisión desde el espejo de agua, los especialistas lograron capturar al cachorro. El felino se encontraba ileso aunque asustado, por lo que fue resguardado de inmediato y trasladado hacia la zona segura del perilago.

El operativo concluyó con un emotivo reencuentro en la costa, donde los rescatistas entregaron la mascota a sus dueños. La familia agradeció el despliegue del personal para salvar la vida del pequeño animal en uno de los puntos más riesgosos del embalse.