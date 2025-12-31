Fin de año: cómo funcionarán los servicios municipales en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz se prepara para el cambio de año con modificaciones en sus prestaciones habituales. Durante este miércoles 31, las dependencias municipales funcionarán con normalidad, aunque las cajas del Palacio 16 de Julio cerrarán sus puertas a las 12:30 hs.

Tras el feriado nacional del jueves 1 de enero, el municipio retomará actividades bajo la modalidad de asueto administrativo el viernes 2. Esto significa que no habrá atención al público en las oficinas administrativas, garantizando únicamente las guardias esenciales en sectores operativos y de seguridad.

En cuanto a la higiene urbana, el servicio de recolección de residuos adelantará sus recorridos al turno mañana durante el miércoles. Se solicita a los vecinos no sacar la basura el jueves 1, ya que ese día no habrá prestación del servicio en toda la ciudad.

Por otro lado, el transporte urbano operará con su frecuencia habitual hoy hasta las 20:30 hs, momento en que pasará definitivamente al esquema de día feriado. Para consultas o reclamos, la línea de Atención al Ciudadano (147) mantendrá una guardia mínima durante el primer día del año.

En materia de salud y suministros, el Hospital Municipal y el sistema de Agua Potable brindarán atención normal este miércoles hasta las 18 hs. A partir de ese horario, iniciarán un esquema de guardias permanentes que se extenderá durante todo el jueves y el viernes.

Finalmente, los puntos turísticos locales también tendrán horarios especiales: el Cerro de la Cruz cerrará hoy a las 16 hs y abrirá mañana a las 10 hs. Por su parte, el Parque Estancia La Quinta permanecerá cerrado durante toda la jornada del jueves 1 de enero.