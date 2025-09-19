Fiesta de la Primavera en Villa Carlos Paz: hoteles lanzan promociones especiales

Con motivo de los 30 años de la Fiesta de la Primavera, los hoteles y alojamientos de Villa Carlos Paz lanzaron promociones exclusivas para el fin de semana del 20 y 21 de septiembre pensadas para que jóvenes y familias aprovechen al máximo las actividades del fin de semana.

Algunos establecimientos ofrecen descuentos que van del 15 al 40%, así como late check-out sin cargo y otras facilidades para que los turistas puedan descansar cómodamente antes de regresar a sus hogares.

Quienes estén interesados pueden consultar los hoteles y alojamientos adheridos ingresando a la web oficial de turismo de la ciudad: www.villacarlospaz.tur.ar. Allí también se detallan las condiciones y beneficios.