Fiesta de la Primavera en Villa Carlos Paz: hoteles lanzan promociones especiales

Con descuentos de hasta el 40% y beneficios adicionales, el sector hotelero busca que vecinos y turistas disfruten del fin de semana largo en la ciudad.

Redacción Vïa Carlos Paz

19 de septiembre de 2025,

Ciudad de Córdoba. Jóvenes ya salen para Villa Carlos Paz para disfrutar uno de los grandes festejos por el Día de la Primavera (La Voz).

Con motivo de los 30 años de la Fiesta de la Primavera, los hoteles y alojamientos de Villa Carlos Paz lanzaron promociones exclusivas para el fin de semana del 20 y 21 de septiembre pensadas para que jóvenes y familias aprovechen al máximo las actividades del fin de semana.

Algunos establecimientos ofrecen descuentos que van del 15 al 40%, así como late check-out sin cargo y otras facilidades para que los turistas puedan descansar cómodamente antes de regresar a sus hogares.

Quienes estén interesados pueden consultar los hoteles y alojamientos adheridos ingresando a la web oficial de turismo de la ciudad: www.villacarlospaz.tur.ar. Allí también se detallan las condiciones y beneficios.

