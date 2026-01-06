Las piletas y playones deportivos de Villa Carlos Paz recobraron su ritmo habitual con la puesta en marcha de las Escuelas de Verano 2026. Esta iniciativa municipal, centrada en la integración y el deporte, ya recibe a cientos de vecinos en los centros operativos de los barrios Sol y Río y Colinas, transformando el receso estival en una oportunidad de aprendizaje y convivencia para las familias de la ciudad.

Para los niños de entre 5 y 12 años, la propuesta se divide en dos franjas horarias: por la mañana de 10:00 a 13:00 hs y por la tarde de 15:00 a 18:00 hs. Las clases tienen lugar en el Polideportivo Distrito Sur (Quinquela Martín esq. Soldi) y en el Polideportivo Distrito Oeste (Roma esq. Sierra de la Ventana), donde equipos de profesores coordinan actividades recreativas y de iniciación deportiva.

“Familia Activa”: gran convocatoria en el inicio de las escuelas de verano municipales

Más allá de las propuestas infantiles, el programa extiende su alcance a jóvenes y adultos con opciones de salud y perfeccionamiento técnico. Las clases de Aquagym se dictan los lunes, miércoles y viernes a las 09:00 hs en la sede de Colinas, y a partir de las 15:00 hs en la Pileta Municipal del centro. Asimismo, quienes busquen perfeccionar su estilo en Natación pueden asistir a la pileta del Palacio Municipal los martes y jueves, en el horario de 15:00 a 19:00 hs.

Quienes deseen sumarse a estas propuestas gratuitas todavía pueden gestionar su lugar a través del registro virtual. El formulario de inscripción permanece habilitado en el apartado especial “Familia Activa” dentro de la web oficial del municipio: www.villacarlospaz.gov.ar.