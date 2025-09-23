Falleció el motociclista embestido en el Puente Negro de Villa Carlos Paz

Fernando Agustín Ledesma, el hombre que había sufrido un accidente en agosto en la zona del Puente Negro de Villa Carlos Paz, falleció en las últimas horas. Permanecía internado con graves heridas tras ser embestido por una camioneta mientras circulaba en moto.

El conductor de la camioneta, que había huido del lugar del accidente, fue luego localizado en Icho Cruz; según trascendió, posee antecedentes penales.

La justicia ordenó su imputación mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del siniestro, verificar si realizó maniobras indebidas y si respetaba los límites de velocidad al momento del accidente.