ENARGAS autorizó a VCP Gas para operar el servicio en Villa Carlos Paz

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) autorizó a VCP Gas S.A. a operar y mantener la provisión de gas natural por redes en Villa Carlos Paz por un período de 10 años, a través de la Resolución N° 2025-953.

La concesión comenzará a regir en febrero de 2026, momento en el cual la nueva sociedad asumirá la operación del sistema y permitirá retomar las obras de expansión de la red.

VCP Gas S.A. está conformada por el 75 % del Municipio de Villa Carlos Paz y el 25 % de la Cooperativa San Roque. La presentación oficial se realizó en conferencia de prensa, encabezada por el intendente Esteban Avilés, junto a las autoridades designadas Enrique López Amaya, Walter Resolani y Marcelo Cuevas.

RESOLUCIÓN FAVORABLE PARA VCP GAS, LA NUEVA SOCIEDAD CONFORMADA POR LA MUNICIPALIDAD DE VCP Y LA COOPERATIVA SAN ROQUE

Cabe recordar que el 2 de julio de 2022 (Presidencia Alberto Fernandez), el ENARGAS dispuso la no renovación de la autorización otorgada a Carlos Paz Gas SA para operar como subdistribuidor y ordenó a ECOGAS que asuma el carácter de operador interino.

El Municipio recurrió judicial y administrativamente la medida hasta la fecha.

Paralelamente constituyó la sociedad VCP GAS S.A. (75% Municipalidad de VCP - 25% Cooperativa San Roque) y solicitó la autorización para operar el servicio en Julio de 2023.

Recién este 16 de diciembre de 2025 -bajo la Presidencia de Javier Milei la actual administración de Enargas autorizó a VCP GAS a operar por el término de 10 años.

Antecedentes de CARLOS PAZ GAS

Durante la primera etapa (2004 - 2012) bajo la intendencia de Carlos Felpeto y la Cooperativa Integral, se realizaron 45.000 mts ilegales y apenas se completaron 2 barrios de la ciudad. Esto provocó que más adelante, se le prohibiera a la empresa la realización de obras de gas (2016 al 2018).

En la segunda etapa ya con el direcetorio de la Gestión Comunitaria (2012 - 2020) se realizaron 100.000 metros LEGALES de gas que significó una inversión de $6 mil millones de pesos.

Además, se regularizaron 42.000 metros de los 45.000 ilegales, con un monto de inversión de $ 1.800 millones de pesos.

Esto significó que se concretaran obras de gas en 10 barrios, 7 de manera completa y 3 imparcial, que continuarán en el 2026.